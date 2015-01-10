Верстка+натяжка

$60
Системы управления (CMS)Завершен19 заявок376 просмотров
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Нужно сделать верстку и натянуть на вордпрес.

9 лет назад
maestr0_ua
Алена 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Grigorius
Григорий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$60
5 дней
Сотрудничеством с Григорием довольна на 100%. Профессиональный исполнитель. Всегда на связи, работу выполняет в договоренные соки. Григорий коммуникабельный и ответственный. На сопутствующие вопросы отвечает всегда и мгновенно. Для себя решила одно - буду обращаться и в будущем. Рекомендую!!!!
Очень приятный в общении заказчик. Все хорошо с предоплатой и оплатой. Былa всегда на связи. Рекомендую!
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