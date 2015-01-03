Восстановить сайт Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок232 просмотра
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Нужно восстановить сайт на WordPress, а точнее дизайн, видимо его хорошо потрепал не опытный вебмастер. Есть скриншот как раньше выглядел сайт.

Сайт высылаю в личку.

WordPress
9 лет назад
R0cknRolla
Евгений 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
9 лет назад
$20
3 дня
Выполнил работу очень быстро и качественно, спасибо за сотрудничество.
Хорошо поработали.Оплата моментально.Спасибо.Рекомендую.