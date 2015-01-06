Настроить Wordpress-тему по образцу (без программирования)

$10
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки121 просмотр
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Есть установленная тема на Wordpress, которую нужно настроить в соответствии с образцом — вывести виджеты, разместить разделы в основном меню (без наполнения контентом), добавить слайдер на главную. Все это делается через админку.

Текущая версия: http://bobyakov.com/

Образец: http://themeforest.net/item/nice-hotel-wordpress-theme/full_screen_preview/2661854?ref=freshdesignweb

Сделать нужно сегодня, приму заявку с бюджетом не более 500 руб.

WordPress
9 лет назад
bobyakov
Илья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
Выбранный исполнитель
web-progerV
Юрий 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик и человек. Адекватные требования. Скорая оплата. Было приятно работать вместе. Советую к сотрудничеству.