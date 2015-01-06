Здравствуйте!Предоставляю услуги:
-Профессиональное создание сайтов на движке Wordpress;
-Подбор ключевых запросов и составление семантического ядра сайта;
-Просчет себестоимости выведения в ТОП-10 по каждому из запросов;
-SEO-оптимизация сайтов (внутренняя и внешняя) с целью вывода в
-ТОП-10 поисковых систем Google и/или Yandex;
-Подготовка технических заданий для программиста и контроль их выполнения;
-Постановка технических заданий для копирайтеров и контроль их выполнения;
-Проведение и оформление технических аудитов сайтов;
-Анализ ссылочной массы на параметры качества;
-Консультации и переговоры с клиентами;
-Ведение отчетности о проделанной работе;
Навыки:
-Продвижение сайта интернет магазина и других возможно проектов.
-Увеличение конверсии сайта, веб-аналитика.
-Написание текстов на сайте, ведение рассылки базе клиентов, написание статей,
наполнение сайта товарными новинками. Написание новостей. СЕО (SEO) –
копирайтинг.
-Работа с блогом и соц. cетями.
-Придумывание промо-акций и воплощение их в жизнь.
-Владение Photoshop, WordPress на среднем уровне
-Работа с биржами ссылок/статей;
-Работа с временными и вечными ссылками;
-Знание HTML и CSS на уровне достаточном для успешной работы;
-Работа с сервисами: Ahrefs, SeoMoz, Majestic SEO, Solomon.ru
-Работа с seo-плагинами Firefox
-Advego Plagiatus
-Работа с системами управления проектами
Опыт работы 4 года:
-Интернет маркетологом;
-Оптимизатором;
-Администратор, контент-менеджер сайта;
-Системного администрирования.
-Про программирование можете узнать лично.
Опыт сотрудничества с web-студиями. Опыт профессионального написания текстов для
разных интернет-сайтов.
Грамотностьи пунктуальность в работе.
Контакты:
Скайп: economister
Почта: [email protected]
icq 690683412
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