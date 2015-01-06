Профессиональное создание сайтов на движке Wordpress

Здравствуйте!Предоставляю услуги:

-Профессиональное создание сайтов на движке Wordpress;

-Подбор ключевых запросов и составление семантического ядра сайта;

-Просчет себестоимости выведения в ТОП-10 по каждому из запросов;

-SEO-оптимизация сайтов (внутренняя и внешняя) с целью вывода в

-ТОП-10 поисковых систем Google и/или Yandex;

-Подготовка технических заданий для программиста и контроль их выполнения;

-Постановка технических заданий для копирайтеров и контроль их выполнения;

-Проведение и оформление технических аудитов сайтов;

-Анализ ссылочной массы на параметры качества;

-Консультации и переговоры с клиентами;

-Ведение отчетности о проделанной работе;

Навыки:

-Продвижение сайта интернет магазина и других возможно проектов.

-Увеличение конверсии сайта, веб-аналитика.

-Написание текстов на сайте, ведение рассылки базе клиентов, написание статей,

наполнение сайта товарными новинками. Написание новостей. СЕО (SEO) –

копирайтинг.

-Работа с блогом и соц. cетями.

-Придумывание промо-акций и воплощение их в жизнь.

-Владение Photoshop, WordPress на среднем уровне

-Работа с биржами ссылок/статей;

-Работа с временными и вечными ссылками;

-Знание HTML и CSS на уровне достаточном для успешной работы;

-Работа с сервисами: Ahrefs, SeoMoz, Majestic SEO, Solomon.ru

-Работа с seo-плагинами Firefox

-Advego Plagiatus

-Работа с системами управления проектами

Опыт работы 4 года:

-Интернет маркетологом;

-Оптимизатором;

-Администратор, контент-менеджер сайта;

-Системного администрирования.

-Про программирование можете узнать лично.

Опыт сотрудничества с web-студиями. Опыт профессионального написания текстов для

разных интернет-сайтов.

Грамотностьи пунктуальность в работе.

Контакты:

Скайп: economister

Почта: [email protected]

icq 690683412