Доработка сайта

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки166 просмотров
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Сайт практически готов, весит на хостинге на cms joomla

нужно кое что доработать и показать как работает смс joomla для дальнейшего самостоятельного управления

перенос сайта на домен

ТОЛЬКО МОСКВА

9 лет назад
arthur11
55 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад