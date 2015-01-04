Не отправляются уведомления о заказах

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки149 просмотров
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Добрый день. На сайте, созданом на Magento не приходят уведомления на почту. Перечитал форумы, но с проблемой не справился. Я практически не знаю эту систему.

Прошу помочь мне решить эту проблему за отзыв и небольшое вознаграждение.

Если есть люди, которым интересно - пишите.

С уважением,

Сергей

9 лет назад
Sergii852
Сергей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад