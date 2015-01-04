Идея сайта: Сайт – интернет магазин по продаже “ХоумМейд” товаров с поддержкой мультиязычности (3 языка) Разделы и категории на сайте: Каждое направление (Свечи, мыло, Браслеты, Вышивание и пр) будет иметь свою категорию. В каждой категории будет +/- одинаковое ...
Требуется консультация на какой CMS сделать сайт под конкретную задачу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Хочу создать сайт где можно будет размещать статьи с картинками и комментарии посетителей к этим статьям.
При этом с самого начала хочу заложить туда возможности чтобы сайт быстро продвинулся в первые места поисковых систем (чтобы при создании статьи она автоматически добавлялась в каталог статей в определённом разделе на сайте), т.е. чтобы структура сайта и сама CMS этому способствовали. И чтобы выйти на посещаемость от 2000 в день
Накидал несколько пунктов:
Система управления контентом, которая подходит для решения нашей задачи, должна удовлетворять следующим критериям:
1) простое добавление и редактирование страниц (текст, картинки), возможность массового импорта статей;
2) возможность формирования и изменения структуры сайта (рубрики, метки);
3) расширяемость – наличие дополнительных модулей, улучшающих функционал базовой версии движка (например, разнообразные плагины и модули);
4) возможность коллективной работы над сайтом (создание пользователей и разграничение прав между ними);
5) безопасность – защищенность от взлома и неправильных действий пользователей;
6) обновляемость CMS и наличие сообщества – как часто выходят обновления и новые версии, есть ли “фанатское движение” с неофициальными форумами – чем больше людей пользуется данной CMS, тем лучше;
7) SEO-адекватность: должны быть учтены SEO-требования к структуре сайта (перелинковка, устранение дублей) и страниц; обязательно наличие ЧПУ (человеко-понятный-УРЛ) – возможность преобразования адресов страниц в доступную форму (например, profitgid.ru/zarabotok/ вместо profitgid.ru/modules.php?option=zarabotok);
8) дизайн: легкость редактирования темы оформления для пользователя, знакомого с HTML и CSS;
9) стоимость – либо бесплатная либо платная (стоимость адекватная)
От вас нужна консультация какую CMS выбрать (почему и есть ли у вас опыт работы с ней) и всякие мелкие сопутствующие вопросы (какой хостинг лучше взять).
Сможете ли в дальнейшем помочь с настройкой движка и, возможно, SEO-оптимизацией? (это за отдельную обговоренную плату)
С выбранным исполнителем обсуждать будем по скайпу. Скайп сообщу в личном сообщении. После того как исполнитель будет выбран, я закину ему деньги с протекцией на год и после беседы (или во время беседы, когда пойму что исполнитель адеватен и "в теме") скажу код протекции. Если такие условия устраивают - жду ваших предложений.
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