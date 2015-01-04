Требуется консультация на какой CMS сделать сайт под конкретную задачу

Добрый день.

Хочу создать сайт где можно будет размещать статьи с картинками и комментарии посетителей к этим статьям.

При этом с самого начала хочу заложить туда возможности чтобы сайт быстро продвинулся в первые места поисковых систем (чтобы при создании статьи она автоматически добавлялась в каталог статей в определённом разделе на сайте), т.е. чтобы структура сайта и сама CMS этому способствовали. И чтобы выйти на посещаемость от 2000 в день

Накидал несколько пунктов:

Система управления контентом, которая подходит для решения нашей задачи, должна удовлетворять следующим критериям:

1) простое добавление и редактирование страниц (текст, картинки), возможность массового импорта статей;

2) возможность формирования и изменения структуры сайта (рубрики, метки);

3) расширяемость – наличие дополнительных модулей, улучшающих функционал базовой версии движка (например, разнообразные плагины и модули);

4) возможность коллективной работы над сайтом (создание пользователей и разграничение прав между ними);

5) безопасность – защищенность от взлома и неправильных действий пользователей;

6) обновляемость CMS и наличие сообщества – как часто выходят обновления и новые версии, есть ли “фанатское движение” с неофициальными форумами – чем больше людей пользуется данной CMS, тем лучше;

7) SEO-адекватность: должны быть учтены SEO-требования к структуре сайта (перелинковка, устранение дублей) и страниц; обязательно наличие ЧПУ (человеко-понятный-УРЛ) – возможность преобразования адресов страниц в доступную форму (например, profitgid.ru/zarabotok/ вместо profitgid.ru/modules.php?option=zarabotok);

8) дизайн: легкость редактирования темы оформления для пользователя, знакомого с HTML и CSS;

9) стоимость – либо бесплатная либо платная (стоимость адекватная)

От вас нужна консультация какую CMS выбрать (почему и есть ли у вас опыт работы с ней) и всякие мелкие сопутствующие вопросы (какой хостинг лучше взять).

Сможете ли в дальнейшем помочь с настройкой движка и, возможно, SEO-оптимизацией? (это за отдельную обговоренную плату)

С выбранным исполнителем обсуждать будем по скайпу. Скайп сообщу в личном сообщении. После того как исполнитель будет выбран, я закину ему деньги с протекцией на год и после беседы (или во время беседы, когда пойму что исполнитель адеватен и "в теме") скажу код протекции. Если такие условия устраивают - жду ваших предложений.