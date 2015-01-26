Перенести действующий сайт на WordPress

Системы управления (CMS)Завершен9 заявок239 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перенести сайт http://uvl.ua/ на WP последней версии.

Динамическое наполнение должно присутствовать на страницах + каталог (страница продукция).

Прошу писать стоимость и сроки.

WordPressСайт на WordPress
9 лет назад
thund3r
Сергей 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Farley2904
Ярослав 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
20 дней назад
9 лет назад
$80
5 дней
Все понравилось. Рекомендую.
Хороший заказчик.Рекомендую