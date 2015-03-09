Исправление функционала на сайте

Здравствуйте, сайт на вордпрессе, на нем реализована возможность добавлять компании, с помощью шаблона, но мне нужно немного исправить и дополнить данный шаблон.

Добавление компаний (форма загрузки написана)

• Возможность не только добавлять логотип и прайс-лист для каждой компании, но и удалять и изменять их.

• Возможность изменить форматирование описание компании и описание товаров и услуг, т.е. добавлять красные строчки, списки и т.д.

• Возможность добавить отзыв к каждой компании

• Добавить галерею работ для каждой компании

Страница все компании

• Нужна возможность выбрать город, в котором сначала будет описание, а далее все компании данного города

• Добавить описание для каждого города

• Скидка и кол-во отзывов должно отображаться, сейчас скидка отображается, но сверху, а желательно чтобы она была справа (во вложенном файле пример)

Жду ваших предложений по цене и срокам. Оплата после выполнения задания и проверки или через безопасную сделку.