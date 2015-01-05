Сайт на Yii 2

$600
Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок471 просмотр
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Ищу разработчика на Yii 2

- Шаблоны клиентской и админской части есть (Bootstrap 3).

- Подробное т.з. есть.

- Предстоит много интересной работы.

Опыт работы на Yii от 2-х лет.

Опыт программирования на Php от 5 лет.

Хорошее знание JQuery приветствуется.

Чтобы было понятно - я ищу одного крутого разработчика (не команду, не студию).

Работаем через Skype.

Оплата поэтапная. Сумма после обсуждения т.з.

Разработка на ваш сервере.

Способ оплаты: на карту банка или WMR.

9 лет назад
expoweb
Леонид 
72 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва(-1)
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