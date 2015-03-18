Битрикс. Правки на готовом сайте

https://yadi.sk/i/2bqWZbiBepj4p посмотрите проект макет сайта предоставлю всё подробности при переписки. Жду вашего ответа. Примерное тех.задание: 1. Сделать верстку по макетам и натянуть на движок. 2. Интегрировать форум в сайт. 3. Сделать форму регистрации как на nic.ru отдельно по образцу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
К сожалению, верстальщик слег в больничку и не может доделать сайт, а нам бы очень хотелось его (сайт) довести до ума.
К проекту прикладываю ТЗ правок. Есть пара спорных вопросов, а есть и тупиковый (по крайней мере я пока не знаю, как решить)
Сроки: желательно да вечера 07.01.14 (если не все тз, то хотя бы основные пункты)
Стоимость: кризис никак не повлиял на рост зарплаты ни моей ни моих друзей, поэтому рассчитываю на адекватные цены.
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