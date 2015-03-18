Битрикс. Правки на готовом сайте

Здравствуйте!

К сожалению, верстальщик слег в больничку и не может доделать сайт, а нам бы очень хотелось его (сайт) довести до ума.

К проекту прикладываю ТЗ правок. Есть пара спорных вопросов, а есть и тупиковый (по крайней мере я пока не знаю, как решить)

Сроки: желательно да вечера 07.01.14 (если не все тз, то хотя бы основные пункты)

Стоимость: кризис никак не повлиял на рост зарплаты ни моей ни моих друзей, поэтому рассчитываю на адекватные цены.