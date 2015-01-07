Настроить и подредактировать CMS казино

изначально хотелось бы поменять тему или изменить имеющуюся структуру. Однако изначально мне надо, если новой темы нет 1) адаптировать тему под разрешения больших экранов 2) К каждой записи приложена картинка. Надо, что бы в теме поддерживалось вывод ...
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Файлы залиты на хостинг, требуется подпилить, поменять логотип, некоторую информацию, добиться правильной отправки емэйл при регистрации и в целом проверить работоспособность
С ув.
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