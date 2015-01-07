Настроить и подредактировать CMS казино

$30
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки165 просмотров
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Файлы залиты на хостинг, требуется подпилить, поменять логотип, некоторую информацию, добиться правильной отправки емэйл при регистрации и в целом проверить работоспособность

С ув.

9 лет назад
Dart66
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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