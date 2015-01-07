Верстку подключить к системе Joomla

Здравствуйте! К сожалению, верстальщик слег в больничку и не может доделать сайт, а нам бы очень хотелось его (сайт) довести до ума. К проекту прикладываю ТЗ правок. Есть пара спорных вопросов, а есть и тупиковый (по крайней ...