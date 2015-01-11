Anton_Kurishchev

Пока-что все делаю сам;) Когда-то учился на программиста в течение 2х лет,но не сложилось тогда, а сейчас стало интересно- затянуло с ушами.:) Если вдруг найдётся добрый человек,- буду рад наставничеству, а возможно и партнерству в сфере веб разработок и интернет коммерции. Последние 3 года занимался продажами, начиная от конфет,- заканчивая автомобилями у официального диллера n, люблю общаться с разными людьми и "открывать горизонты".
Люблю применять нестандартный подход к решению задач.
Занимаюсь изучением граф. Редактора Adobe Photoshop и его применение в веб-дизайне.
Изучаю Adobe muse, разные cms.
Что имею:
CMS Wordpress (2 интернет-магазина с полного нуля:подбор,покупка,парковка домена, покупка хостинга, установка wordpress,настройка,sitemap,robots. 1е место в выдаче яндекса:))
Adobe muse (работаю над продающим лендингом-учусь правильно писать и размещать информацию.)
я.директ, реклама вк, тизерные сети- знаком, настраивал.
Веду свой проект на CMS Opencart.
Знания HTML
Знания CSS
Знания PHP
Знания CMS Opencart 2.0 и старше.
Знание Wordpress: уровень начальный, могу установить wp через ftp или панель управления хостинга, установить необходимые плагины и настроить их. Провести простую внутреннюю оптимизацию(проверить код на валидность. отредактировать теги в коде, исправить ошибки). Провести простую seo оптимизацию(All in One Seo)Есть опыт создания интернет магазина на WP-shop, wooCommerce,
С Opencart все получше, достаточно не плохо знаю движок, работаю с такими плагинами как Simple Checkout, Robokassa, всякие там callbackи и камбэки)
Те кому интересен и не чужд мой "путь" -пишите!
Буду рад знакомству!