Anton_Kurishchev

Специалист по CMS(OC,WP) Чаще всего применяю Opencart для магазинов, Wordpress для блогов.

Пока-что все делаю сам;) Когда-то учился на программиста в течение 2х лет,но не сложилось тогда, а сейчас стало интересно- затянуло с ушами.:) Если вдруг найдётся добрый человек,- буду рад наставничеству, а возможно и партнерству в сфере веб разработок и интернет коммерции. Последние 3 года занимался продажами, начиная от конфет,- заканчивая автомобилями у официального диллера n, люблю общаться с разными людьми и "открывать горизонты".

Люблю применять нестандартный подход к решению задач.

Занимаюсь изучением граф. Редактора Adobe Photoshop и его применение в веб-дизайне.

Изучаю Adobe muse, разные cms.

Что имею:

CMS Wordpress (2 интернет-магазина с полного нуля:подбор,покупка,парковка домена, покупка хостинга, установка wordpress,настройка,sitemap,robots. 1е место в выдаче яндекса:))

Adobe muse (работаю над продающим лендингом-учусь правильно писать и размещать информацию.)

я.директ, реклама вк, тизерные сети- знаком, настраивал.

Веду свой проект на CMS Opencart.

Знания HTML

Знания CSS

Знания PHP

Знания CMS Opencart 2.0 и старше.

Знание Wordpress: уровень начальный, могу установить wp через ftp или панель управления хостинга, установить необходимые плагины и настроить их. Провести простую внутреннюю оптимизацию(проверить код на валидность. отредактировать теги в коде, исправить ошибки). Провести простую seo оптимизацию(All in One Seo)Есть опыт создания интернет магазина на WP-shop, wooCommerce,

С Opencart все получше, достаточно не плохо знаю движок, работаю с такими плагинами как Simple Checkout, Robokassa, всякие там callbackи и камбэки)

Те кому интересен и не чужд мой "путь" -пишите!

Буду рад знакомству!