Специалист по Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт41 заявка760 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день уважаемые программисты.

Я ищу порядочного и ответственного человека который имеет свободное время для дополнительной работы (1–6 часа в день), который сможет:

обновлять сайты и плагины на движке wordpress

вносить изменения и дорабатывать шаблоны для wordpress

работать с php, css, html

оказывать другую помощь по wordpress

Требования:

обязательно хорошее знание ВП, умение писать плагины, работать с шаблонами

наличие времени

пунктуальность

ответственность

желание выполнять работу качественно

Если вы заинтересованы в сотрудничестве со мной, мне нужно знать:

1) Ваш опыт в этом деле.

2) Размер оплаты за час работы который вас устроит.

Благодарю за внимание.

WordPress
9 лет назад
artem78
Артем 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
  • Похожие заказы

  • Натянуть верстку, установить плагины

    Необходимо натянуть адаптивную верстку на движек, установить плагины и настроить на хостинге.Максимально сделать удобство для работы. Все страницы тут http://illusion-ds.com ТЗ прикрепил От вас цена и сроки.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модуль просмотра видео онлайн для Drupal 7

    Нужно поставить и настроить модуль для проигрывания видео файлов онлайн для Друпал 7. Видео плеер на html5. Каждый видео ролик должен быть отдельным нодом. Должен быть инструмент для массовой заливки видео роликов. На сайте есть модуль Node Gallery, ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка Simpla CMS

    $50

    Нужно сделать в Simpla CMS несколько моментов: 1) Сравнение товаров 2) White list 3) Товары которых НЕТ в наличии должны располагаться после всех товаров которые ЕСТЬ в наличии

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработки Wordpress

    изначально хотелось бы поменять тему или изменить имеющуюся структуру. Однако изначально мне надо, если новой темы нет 1) адаптировать тему под разрешения больших экранов 2) К каждой записи приложена картинка. Надо, что бы в теме поддерживалось вывод ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка по вордпрессу

    Требуется специалист по вордпрессу. Нужна помощь в настройке плагинов Category SEO Meta Tags и All in One SEO Pack, необходимо привести их общую работу в соответствие, так как All in One SEO Pack конфликтует с ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Клонирование сайта, интеграция Joomla

    $10

    Доброе время суток! Необходимо создать сайт на Joomla по примеру (клонировать). Требования 1. Донор tottolet-com-ua 2. Joomla 2. Два языка (ru, ch) --- Прошу указать стоимость и срок исполнения. Заявки без указания этой информации рассматриваться не будут

    Joomla
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Починить тему Wordpress

    На чистом Wordpress установлена тема Engine 1.2 После изменения настроек в теме, после нажатия кнопки "Сохранить настройки", ничего не происходит: без конца крутится "ромашка" и настройки не сохраняются. Надо починить. Повторю, что Wordpress чистый, то есть можно не ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Битрикс. Правки на готовом сайте

    Здравствуйте! К сожалению, верстальщик слег в больничку и не может доделать сайт, а нам бы очень хотелось его (сайт) довести до ума. К проекту прикладываю ТЗ правок. Есть пара спорных вопросов, а есть и тупиковый (по крайней ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад