Специалист по Wordpress

Добрый день уважаемые программисты.

Я ищу порядочного и ответственного человека который имеет свободное время для дополнительной работы (1–6 часа в день), который сможет:

обновлять сайты и плагины на движке wordpress

вносить изменения и дорабатывать шаблоны для wordpress

работать с php, css, html

оказывать другую помощь по wordpress

Требования:

обязательно хорошее знание ВП, умение писать плагины, работать с шаблонами

наличие времени

пунктуальность

ответственность

желание выполнять работу качественно

Если вы заинтересованы в сотрудничестве со мной, мне нужно знать:

1) Ваш опыт в этом деле.

2) Размер оплаты за час работы который вас устроит.

Благодарю за внимание.