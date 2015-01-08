(плагин для Wordpress) экспорт пользователей в сервис email рассылок

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок151 просмотр
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Нужно написать плагин для Вордпресс. Суть работы плагина - экспорт данных о существующих пользователях (email-адрес, имя, и т.п.) в email-сервис с использованием API email сервиса. Плюс автоматическое добавление туда же новых пользователей в момент регистрации.

Требования к исполнителю:

- опыт разработки подобных модулей для данной CMS (очень важно!)

ТЗ в приложении.

WordPress
9 лет назад
kasko
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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