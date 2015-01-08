Сделать сайт или шаблон (joomla) для переноса существующего

Мой сайт http://santehnik-electric.ru/

Необходимо создать сайт для CMS Joomla по примеру (клонировать) http://www.remont-t.ru/

Или в отклике к проекту указывайте прямые ссылки на подобные лучшие 3–5 работ.

Сделать сайт (шаблон) удобным, простым и приятным для посетителя, что бы он зашел и остался там (в сайте).

Провести анализ конкурентов для новой структуры сайта.

Произвести верстку сайта (оптимизацию и минимум кода) удалить ненужные модули, если они есть в шаблоне и т.д.

Перенести все, включая картинки и тексты с датами публикации.

Сайт для SEO продвижения.

Если у Вас нет подобного опыта, прошу не тратить мое и свое время.