Wordpress: Доработка главной страницы

По дефолту главную можно сделать как статическую с помощью страницы или как блог,

мне нужно сделать ее статическую - только с помощи записи, т.е. указать ID записи и когда пользователь заходи на главную - сразу попадает в запись (без 301го- так я и сам могу :) ) - средствами пхп

Цены и сроки?