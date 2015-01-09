Внести изменения в Webmoney merchant на CMS Boxcode.ru

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки123 просмотра
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Приветствую.

Необходимо внести изменения в скрипт, в котором формируется контрольная подпись при оплате через webmoney на CMS Boxcode.ru, а именно сменить md5 на sha256. Кто знаком с данной CMS?

Суть проблемы: ранее WebMoney разрешал использовать md5, но с 1 сентября оставил только sign и sha256, в итоге получилось, что платежи проходят, но на баланс не начисляются, т.к. не совпадает контрольная подпись.

Оплата: Вебмани

Связь: только ICQ

Сроки: 1 час (нужно изменить пару строк)

Бюджет: 300 р.

9 лет назад
simpa1983
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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