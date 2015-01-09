Переход с Drupal 7 на Drupal 8.

Здравствуйте. Есть незавершенный сайт на Drupal. Так как с сайтом предыдущий исполнитель не справился, надо завершить работу. Сайт нужно перенести на WordPress. Верстку надо будет взять с существующей версии, возможно немного подправить или доделать. Сайт предназначен ...