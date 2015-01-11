добрый день. Есть сайт около 900 страниц. 300 на html и прикручен блог на wordpress в нем еще около 600 страниц. UPD Задача: сделать редизайн, немного переделав. сайт www.vet-dom.ru главную привести нужно к такому виду http://www.biocontrol.ru внутренние ...
Нужен Веб-Разработчик На Полную/Частичную Занятость с уклоном на WP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
КОГО МЫ ПРИГЛАШАЕМ В СВОЮ КОМАНДУ:
Веб-разработчика для создания и доработки интернет-магазинов, блогов, корпоративных сайтов с уклоном на CMS Wordpress, а так же landing page
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Полную или частичную занятость, удаленную работу (работайте там, где Вам удобно) и удобный график работы.
Услувия для полной занятости:
Испытательный срок (два месяца).
1 месяц: заработная плата 200$
2 месяц: заработная плата 300$
После испытательного срока:
• сотрудник входит в нашу команду, в креативное сообщество и получает постоянную поддержку и мотивацию
• получает заработную плату 400$ (гарантированная ставка) + бонусы
• бонусы начисляются за высокую скорость выполнения задач, за новые идеи, за то, чему научился
• обучение согласно карте персонального развития: курсы, тренинги, книги
• гибкий график работы: Вы сами можете определить в какие дни и сколько часов Вам удобно работать, чтобы работа гармонично вписывалась в Ваш стиль жизни (40 часов внеделю – распределяйте как Вам удобно, воскресенье – обязательный выходной)
• 10 и 20 числа выплачивается по 50$, остальные деньги вконце месяца – мы хотим чтоб у Вас всегда были деньги на карманные расходы
С 4 месяца сотруднику дополнительно оплачивается:
• телефонная связь
• домашний интернет
• спортивный зал / любимая спортивная секция
Через 6 месяцев:
• Есть перспектива стать руководителем направления
• дополнительный бонус от каждого проекта
• сотруднику дополнительно оплачивается коворкинг (по желанию)
Через год:
• Есть перспектива переехать в Европу/Азию. Мы помогаем с оформлением документов
ЧЕГО МЫ ЖДЁМ ОТ ВАС:
Ключевые компетениции:
• Знание языков: HTML 5, СSS 3, JavaScript, jQuery, AJAX, PHP
• Опыт работы с CMS WordPress
• Опыт работы с базами данных
• Знание основ Google Analytics и Яндекс.Метрика
• Способность вникать в техническое задание (ТЗ) и самому формировать ТЗ
• Базовое понимание SEO и опыт работы с внутренней оптимизацией Wordpress
• Понимание принципов адаптивной вёрстки
• Средний уровень Английского языка
Личностные качества:
• Ответственность
• Честность
• Самоорганизованность для удалённой работы
• Способность соблюдать сроки
• Вежливость и клиентоориентированность
• Стремление к развитию в своей сфере
• Самообучаемость
Задачи которые будут стоять перед Вами:
1 Вёрстка сайтов
2 Работы по WordPress:
• Создание сайтов на wordpress по psd макету
• Адаптация и доработки шаблонов Wordpress
• Работа с WooCommerce
• Настройка дополнительных плагинов и приложений Wordpress
О компании Uni Consulting: Мы – консалтинговое агентство, работающее на русскоязчном пространстве. Основной целью нашей команды есть сделать бизнес наших клиентов лучше. Частью нашего коллектива есть веб-студия, где мы не посто создаём landing page и интернет магазины, а благодаря знаниям и опыту в сфере увеличения продаж, а так же консалтинговой практике, погружаемся в бизнес модель клиента на 100% и комплексно развиваем бизнес.
Мы успешно работаем на рынке консалтинговых и диджитал услуг, более 2-х лет. Мы придерживаемся принципа что работа должна гармонично дополнять жизнь и приглашаем в свою команду специалистов, которым нравится то, чем они занимаются. Имеено по этому мы создали условия при которых большинство сотрудников работают удалённо с разных городов и стран.
Некоторые ребята даже путешествуют по разным странам. Так например часть команды сейчас находится в Польше. Это преимущество плюс заранее спланированный индивидуальный график помогает нашим сотрудникам жить тем стилем жизни, которым им нравится.
Если Вам интересна вакансия, пришлите пожалуйста:
1. Ваше резюме
2. Примеры Ваших работ
3. 5 причин почему именно Вы
4. В каком городе Вы проживаете
5. Скайп для собеседования
Что произойдет после того как Вы откликнитесь на вакансию:
1. Мы напишем Вам и договоримся о скайп-собеседовании
2. Познакомимся и дадим тестовое задание
3. Пригласим Вас поработать с нами тестовый период, где будем еженедельно оплачивать Вашу работу
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