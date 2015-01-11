Нужен Веб-Разработчик На Полную/Частичную Занятость с уклоном на WP

КОГО МЫ ПРИГЛАШАЕМ В СВОЮ КОМАНДУ:

Веб-разработчика для создания и доработки интернет-магазинов, блогов, корпоративных сайтов с уклоном на CMS Wordpress, а так же landing page

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Полную или частичную занятость, удаленную работу (работайте там, где Вам удобно) и удобный график работы.

Услувия для полной занятости:

Испытательный срок (два месяца).

1 месяц: заработная плата 200$

2 месяц: заработная плата 300$

После испытательного срока:

• сотрудник входит в нашу команду, в креативное сообщество и получает постоянную поддержку и мотивацию

• получает заработную плату 400$ (гарантированная ставка) + бонусы

• бонусы начисляются за высокую скорость выполнения задач, за новые идеи, за то, чему научился

• обучение согласно карте персонального развития: курсы, тренинги, книги

• гибкий график работы: Вы сами можете определить в какие дни и сколько часов Вам удобно работать, чтобы работа гармонично вписывалась в Ваш стиль жизни (40 часов внеделю – распределяйте как Вам удобно, воскресенье – обязательный выходной)

• 10 и 20 числа выплачивается по 50$, остальные деньги вконце месяца – мы хотим чтоб у Вас всегда были деньги на карманные расходы

С 4 месяца сотруднику дополнительно оплачивается:

• телефонная связь

• домашний интернет

• спортивный зал / любимая спортивная секция

Через 6 месяцев:

• Есть перспектива стать руководителем направления

• дополнительный бонус от каждого проекта

• сотруднику дополнительно оплачивается коворкинг (по желанию)

Через год:

• Есть перспектива переехать в Европу/Азию. Мы помогаем с оформлением документов

ЧЕГО МЫ ЖДЁМ ОТ ВАС:

Ключевые компетениции:

• Знание языков: HTML 5, СSS 3, JavaScript, jQuery, AJAX, PHP

• Опыт работы с CMS WordPress

• Опыт работы с базами данных

• Знание основ Google Analytics и Яндекс.Метрика

• Способность вникать в техническое задание (ТЗ) и самому формировать ТЗ

• Базовое понимание SEO и опыт работы с внутренней оптимизацией Wordpress

• Понимание принципов адаптивной вёрстки

• Средний уровень Английского языка

Личностные качества:

• Ответственность

• Честность

• Самоорганизованность для удалённой работы

• Способность соблюдать сроки

• Вежливость и клиентоориентированность

• Стремление к развитию в своей сфере

• Самообучаемость

Задачи которые будут стоять перед Вами:

1 Вёрстка сайтов

2 Работы по WordPress:

• Создание сайтов на wordpress по psd макету

• Адаптация и доработки шаблонов Wordpress

• Работа с WooCommerce

• Настройка дополнительных плагинов и приложений Wordpress

О компании Uni Consulting: Мы – консалтинговое агентство, работающее на русскоязчном пространстве. Основной целью нашей команды есть сделать бизнес наших клиентов лучше. Частью нашего коллектива есть веб-студия, где мы не посто создаём landing page и интернет магазины, а благодаря знаниям и опыту в сфере увеличения продаж, а так же консалтинговой практике, погружаемся в бизнес модель клиента на 100% и комплексно развиваем бизнес.

Мы успешно работаем на рынке консалтинговых и диджитал услуг, более 2-х лет. Мы придерживаемся принципа что работа должна гармонично дополнять жизнь и приглашаем в свою команду специалистов, которым нравится то, чем они занимаются. Имеено по этому мы создали условия при которых большинство сотрудников работают удалённо с разных городов и стран.

Некоторые ребята даже путешествуют по разным странам. Так например часть команды сейчас находится в Польше. Это преимущество плюс заранее спланированный индивидуальный график помогает нашим сотрудникам жить тем стилем жизни, которым им нравится.

Если Вам интересна вакансия, пришлите пожалуйста:

1. Ваше резюме

2. Примеры Ваших работ

3. 5 причин почему именно Вы

4. В каком городе Вы проживаете

5. Скайп для собеседования

Что произойдет после того как Вы откликнитесь на вакансию:

1. Мы напишем Вам и договоримся о скайп-собеседовании

2. Познакомимся и дадим тестовое задание

3. Пригласим Вас поработать с нами тестовый период, где будем еженедельно оплачивать Вашу работу