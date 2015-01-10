Создание сайта с пролонгацией сотрудничества

добрый день. Есть сайт около 900 страниц. 300 на html и прикручен блог на wordpress в нем еще около 600 страниц. UPD Задача: сделать редизайн, немного переделав. сайт www.vet-dom.ru главную привести нужно к такому виду http://www.biocontrol.ru внутренние ...