Создание сайта с пролонгацией сотрудничества

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок162 просмотра
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Требуется создать сайт (систему управления контентом), выполняющий такую задачу:

1. Информационная страница

2. Регистрация\вход в личный кабинет (до 40 тыс пользователей)

3. Емэйл рассылка зарегистрированным пользователям

4. В личном кабинете настраиваемое пользователем расписание занятий, система оповещения (личные сообщения и информационная страница)

Разработка дизайна не требуется (создание на основе предоставленного дизайна)

Ваши предложения по сумме и срокам.

9 лет назад
Jeyy
49 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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