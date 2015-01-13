Верстануть и натянуть макет на Joomla

Для модуля К2 Content компонента К2 добавить 2 шаблона (ручной скролинг и выпадающий список). Модуль показывает список материалов с определённых категорий. Страница http://volodarka-nvo.org.ua/index.php/chomuchka/jak.html Название модуля "Більше матеріалів"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно сабж - нужно верстануть psd макет и натянуть его на joomls 2.5.
Макет простенький совсем, прошу цены не лупить.
Предложения без указания цены и сроков рассматриваться не будут, вообще.
Скрин в приложении
- Похожие заказы
- $5Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо реализовать интеграцию на друпал, так же необходимо разместить скрипты сторонних туристических агенств на главной странице, в случае если модуль выходит за рамки сетки основной области главной страницы, переход при клике осуществляется на обновленную страницу ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется написание скрипта покупки пакетов с чекбоксами на примере b2blogger.com/about/featu... , также личный счёт с отображением баланса в кабинете пользователя и интеграцию всего этого в шаблон на wordpresse. Можете предложить готовое расширение или плагин для ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $8
Нужно внести изменения в сайт на старом движке Shop-Script PREMIUM. Задачи две: -сделать расположения подкатегорий не в строчку а таблицей по 4 в ряд -вкладка покупки в 1 клик должна открываться в новом окне. Подробнее исполнителю.Завершен9 лет назад
- $100
необходимо сделать сайт копию темы http://www.breastcancercampaign.org/breast-cancer-research/help-us-find-the-cures на друпле, вордпрессе или другой системе контента. все страницы этого сайта будут выглядеть как эта необходимо будет доработать блоки справа - добавить вывод соцсетей и вебформу. необходимо скопировать тему и сделать малейшие ...Завершен9 лет назад
Нужно в уже установленном модуле WooCommerce для Wordpress перевести названия полей, отвечающих за отображение информации в "Корзине" на укр. язык. Примеры нескольких полей во вложении. Жду ваши предложения по цене и срокам. Спасибо!Завершен9 лет назад
- $20
Избавиться от вируса и перенести сайт на другой аккаунт хостинга. WordPress. Хостинг TimeWeb. По факту. Срок 1 день.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт volvohouse.ru ТЗ и эскизы прикреплены. Жду заявки с явно указанными ценой и сроками. СпасибоЗавершен9 лет назад
Бюджет строго 5.000 необходимо сверстать, натянуть на систему управления. Сделать нужно быстро. Так как сроки горят. Оставляйте заявки кто сразу готов приступить.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад