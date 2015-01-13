Верстануть и натянуть макет на Joomla

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок204 просмотра
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Собственно сабж - нужно верстануть psd макет и натянуть его на joomls 2.5.

Макет простенький совсем, прошу цены не лупить.

Предложения без указания цены и сроков рассматриваться не будут, вообще.

Скрин в приложении

Joomla
9 лет назад
igor_bcm
Игорь 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
chernyhmihail
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
9 лет назад
$21
3 дня
Все прошло просто отлично. Спасибо Мише - отработал на ура: быстро и качественно. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и рекомендую!
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