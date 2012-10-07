serkaz

Сергей Казаринов serkaz

 
30 летРоссия/Пермь
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сверстать одностраничник + пару всплывающих форм

    Доброе утро, уважаемые фрилансеры! Требуется отверстать одностраничник (прикрепил). Исполнителю отправлю макет в psd. Кроссбраузерно, ie 8+. Оплата вебмани или яндекс деньги на Ваше усмотрение по факту выполненной работы. Пишите Время и расценки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать макет валидно, кроссбраузерно без IE 6

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Требуется сверстать PSD макет в html+css. Крассбраузерно, валидно, можно без поддержки IE 6. Пишите ваши цены и сроки. Картинку прикрепил, PSD макет исполнителю.

    HTMLCSS
    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать HTML+CSS, валидно, кроссбраузерно

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Требуется сверстать 2 странички: http://esplanada.ru/temp/gogopro/01.html http://esplanada.ru/temp/gogopro/03.html Кроссбраузерно (без IE 6), валидно. Исходник в .ai. Пишите Ваши цены и сроки.

    HTMLCSS
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оформить коммерческое предложение в PDF

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть текст коммерческого предложения, есть понимание структуры (дизайна) коммерческого предложения в PDF. Надо оформить всё это дело в pdf. Структура такая: 1. Шапка (слева логотип, справа телефон + шапка). 2. Тело предложения (состоит из 4 частей). 3. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовать визитку.

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Отрисовать визитку (логотип, имя, род деятельности, телефон). Имена, пароли, явки исполнителю. Пишите цены и сроки, приоритет людям, которые работают ночью и готовы сегодня ночью рисовать. Оплата webmoney по факту (персональный аттестат BL100)

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Восстановление логотипа

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Почти 4 года назад рисовался логотип, после это жёсткий много раз форматировался. К сожалению, потерян исходник логотипа. Шрифт паблик. Прошу писать стоимость и сроки, в целом реально ли восстановить исходник?

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
RealS
32 годаУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать оформление выставочного стенда
Спасибо за заказ. Супер.
Алишер отлично справился с задачей, а именно нарисовал выставочный стенд (баннер на стеновую панель стенда размером 2000x2500 мм), а также баннер на прилавок (стойку) размером 1000x900 мм. Всё было сделано в соответствии с фирменным стилем компании. Также Алишер внёс свою изюминку, что исправило "скучность" наших первоночальных замыслов. Всё было сделано с точностью по ТЗ и в кратчайшие сроки. Рекомендую Алишера, как ответственного и достойного исполнителя.
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GulyaS
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Сверстать одностраничник + пару всплывающих форм
Очень довольна сотрудничеством с Сергеем. Приятный в общении человек, все требования излагает четко и понятно. Буду рада сотрудничать еще!
Благодарю Сабирову Гульнару за верстку одностраничника и написание функционала на jquery. Все сроки полностью соблюдены. Код чистый, легкочитаемый. В общем, если Вы увидели в комментариях к проекту имя Сабирова Гульнара, а под ним кнопочку "принять заявку", то Вы счастливый человек и в 2 шагах к успеху.
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RealS
32 годаУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Оформить коммерческое предложение в PDF
Сказать, что Сергей хороший заказчик - сказать ничего. Очень приятно было поработать и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Алишер в очередной раз порадовал. Отлично оформил коммерческое предложение в PDF. Вкус и стиль как всегда на высоте. Рад, что в своё время удалось найти такого толкового и профессионального исполнителя.
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o_plaxa
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Отрисовать визитку.
Понравилось сотрудничество с Сергеем. Понятное ТЗ, легкий в общении, адекватные замечания, буду рад сотрудничать вновь. По оплате никаких претензий. Мои лучшие рекомендации.
Благодарю, Олега, за отлично выполненную работу. Сделал в срок, учёл все пожелания и корректировки. Сотрудничеством остался доволен, рекомендую, как ответственного исполнителя и профессионала в своём деле.
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RealS
32 годаУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Восстановление логотипа
Сергей всегда на связи, оплата не заставила себя ждать. Надеюсь не дальнейшее сотрудничество. Спасибо.
Хочу поблагодарить Алишера за качественную работу в кратчайшие сроки. Алишер хорошо понял задание и правильно понимал и исполнял корректировки. Сразу видно человек доводит работу до конца и не бросает её на половине готовности. Спасибо.
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