Доброе утро, уважаемые фрилансеры! Требуется отверстать одностраничник (прикрепил). Исполнителю отправлю макет в psd. Кроссбраузерно, ie 8+. Оплата вебмани или яндекс деньги на Ваше усмотрение по факту выполненной работы. Пишите Время и расценки.
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Требуется сверстать PSD макет в html+css. Крассбраузерно, валидно, можно без поддержки IE 6. Пишите ваши цены и сроки. Картинку прикрепил, PSD макет исполнителю.HTML-верстка28 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Требуется сверстать 2 странички: http://esplanada.ru/temp/gogopro/01.html http://esplanada.ru/temp/gogopro/03.html Кроссбраузерно (без IE 6), валидно. Исходник в .ai. Пишите Ваши цены и сроки.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть текст коммерческого предложения, есть понимание структуры (дизайна) коммерческого предложения в PDF. Надо оформить всё это дело в pdf. Структура такая: 1. Шапка (слева логотип, справа телефон + шапка). 2. Тело предложения (состоит из 4 частей). 3. ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Отрисовать визитку (логотип, имя, род деятельности, телефон). Имена, пароли, явки исполнителю. Пишите цены и сроки, приоритет людям, которые работают ночью и готовы сегодня ночью рисовать. Оплата webmoney по факту (персональный аттестат BL100)Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нарисовать оформление выставочного стенда в соответствии с фирменным стилем. 1. Баннер на стойку (1000x900мм) 2. Баннер на стеновую панель (2000x2500мм)Наружная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Почти 4 года назад рисовался логотип, после это жёсткий много раз форматировался. К сожалению, потерян исходник логотипа. Шрифт паблик. Прошу писать стоимость и сроки, в целом реально ли восстановить исходник?Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад