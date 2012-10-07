Алишер отлично справился с задачей, а именно нарисовал выставочный стенд (баннер на стеновую панель стенда размером 2000x2500 мм), а также баннер на прилавок (стойку) размером 1000x900 мм. Всё было сделано в соответствии с фирменным стилем компании. Также Алишер внёс свою изюминку, что исправило "скучность" наших первоночальных замыслов. Всё было сделано с точностью по ТЗ и в кратчайшие сроки. Рекомендую Алишера, как ответственного и достойного исполнителя.