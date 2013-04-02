Благодарю Сабирову Гульнару за верстку одностраничника и написание функционала на jquery. Все сроки полностью соблюдены. Код чистый, легкочитаемый. В общем, если Вы увидели в комментариях к проекту имя Сабирова Гульнара, а под ним кнопочку "принять заявку", то Вы счастливый человек и в 2 шагах к успеху.