Занимаюсь версткой сайтов
Занимаюсь версткой сайтов html из psd-макетов. Верстка кроссбраузерная, валидная.
Имеющиеся навыки:
- HTML5;
- CSS3;
- JQuery.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Авто портал "Хочу авто"344 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
Благодарю Сабирову Гульнару за верстку одностраничника и написание функционала на jquery. Все сроки полностью соблюдены. Код чистый, легкочитаемый. В общем, если Вы увидели в комментариях к проекту имя Сабирова Гульнара, а под ним кнопочку "принять заявку", то Вы счастливый человек и в 2 шагах к успеху.
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством с Сергеем. Приятный в общении человек, все требования излагает четко и понятно. Буду рада сотрудничать еще!
$20
10 баллов
12 лет назад
Хорошая работа. Выполнена была быстро.
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать! Большое спасибо!
$15
10 баллов
12 лет назад
HTML
Благодарю за сотрудничество! Всё быстро и профессионально, только приятные впечатления! Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень приятно было сотрудничать! Задание было понятно изложено, своевременная оплата. Спасибо большое!
HTML-верстка
3 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга