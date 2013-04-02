GulyaS

Гульнара GulyaS

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Занимаюсь версткой сайтов

Занимаюсь версткой сайтов html из psd-макетов. Верстка кроссбраузерная, валидная.

Имеющиеся навыки:

- HTML5;

- CSS3;

- JQuery.

Портфолио

Отзывы заказчиков

serkaz
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Сверстать одностраничник + пару всплывающих форм
Благодарю Сабирову Гульнару за верстку одностраничника и написание функционала на jquery. Все сроки полностью соблюдены. Код чистый, легкочитаемый. В общем, если Вы увидели в комментариях к проекту имя Сабирова Гульнара, а под ним кнопочку "принять заявку", то Вы счастливый человек и в 2 шагах к успеху.
Очень довольна сотрудничеством с Сергеем. Приятный в общении человек, все требования излагает четко и понятно. Буду рада сотрудничать еще!
Ответный отзыв
gadiy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Сверстать страницу сайта
Хорошая работа. Выполнена была быстро.
Приятно было сотрудничать! Большое спасибо!
Ответный отзыв
proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва
$15
10 баллов
12 лет назад
Сверстать простую страницу в HTML
HTML
Благодарю за сотрудничество! Всё быстро и профессионально, только приятные впечатления! Рекомендую!
Очень приятно было сотрудничать! Задание было понятно изложено, своевременная оплата. Спасибо большое!
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга