Нужен лого для компании по установке газа на авто

# 1 — $ 50

Название компании: АМТ - "Автомобильные метановые технологии". Компания занимается установкой газо-дизельного оборудования для авто, что дает возможность частичного замещения дизеля газом метаном. Т.е. автомобиль может ездить как на дизеле, так и на метане, а также на обоих топливах сразу.

В логотипе нужно обязательно использовать сине-голубые цвета (цвета ассоциирующиеся с газом) + другие цвета на выбор дизайнера.

В логотипе обязательно должно быть 3 слова: Автомобильные метановые технологии + выделить 3 буквы АМТ + возможно какой-то графический элемент.