Нужен лого для компании по установке газа на авто

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок847 просмотров
#1$50

Название компании: АМТ - "Автомобильные метановые технологии". Компания занимается установкой газо-дизельного оборудования для авто, что дает возможность частичного замещения дизеля газом метаном. Т.е. автомобиль может ездить как на дизеле, так и на метане, а также на обоих топливах сразу.

В логотипе нужно обязательно использовать сине-голубые цвета (цвета ассоциирующиеся с газом) + другие цвета на выбор дизайнера.

В логотипе обязательно должно быть 3 слова: Автомобильные метановые технологии + выделить 3 буквы АМТ + возможно какой-то графический элемент.

13 лет назад
shushle
Елена 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад

Победитель конкурса

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
#1
Шикарный логотип Андрея не оставил шансов другим участникам конкурса!
Четкое ТЗ,конструктивный диалог,своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
#1

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