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Николай
black-rebit
black-rebit
36 лет
Украина
/
Нежин
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
Создание логотипа, отрисовка, обработка фотографий.
Ушел на повышение квалификации
Отзывы заказчиков
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Иван
ivanhirsh
38 лет
Россия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
$16
10 баллов
11 лет назад
Нужен логотип для агентства недвижимости
Все сделано в срок, очень понравилось
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $16
от 2 дней
нет рейтинга
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