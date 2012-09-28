black-rebit

Николай black-rebit

 
36 летУкраина/Нежин
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Создание логотипа, отрисовка, обработка фотографий.

Ушел на повышение квалификации

Отзывы заказчиков
ivanhirsh
Иван 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$16
10 баллов
11 лет назад
Нужен логотип для агентства недвижимости
Все сделано в срок, очень понравилось
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $16
от 2 дней
нет рейтинга