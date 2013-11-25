Настроить "с нуля" ded сервер, предпочтительно OS CentOS, debian LAMP nginx ispmanager apache в многопользовательском режиме backup-сервер с отправкой на amazonws
Настроить сервер и установить сайты
Добрый день.надо настроить сервер на дебиан,панель isp lite,установить вот это http://documentation.hwdmediashare.co.uk/wiki/Server_Requirements_for_hwdVideoShare и перенести архив с сайтами с другого сервера и установить их.
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