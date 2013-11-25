Настроить сервер и установить сайты

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Закрыт13 заявок197 просмотров

Добрый день.надо настроить сервер на дебиан,панель isp lite,установить вот это http://documentation.hwdmediashare.co.uk/wiki/Server_Requirements_for_hwdVideoShare и перенести архив с сайтами с другого сервера и установить их.

11 лет назад
onix700
Сергей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров