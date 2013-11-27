Настройка почтового сервера

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Закрыт5 заявок130 просмотров

Есть домен, сайт + почта к нему.

Нужно донастроить почтовый сервер так, чтобы в хедерах писем он не показывал IP адрес отправителя (компьютера с почтовой программой),

а показывал только свой IP адрес. Exim.

11 лет назад
alex_v_ross
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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