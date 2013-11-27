Настройка массовой рассылки писем

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки138 просмотров

Ежедневно проводится около 20 рассылок по 100 -300 адресатов в каждой.

Для формирования письма (для каждой рассылки оно отличается) используется The Bat.

Задача: настроить рассылку используя почтовый клиент.

В ответе укажите способ реализации и стоимость

11 лет назад
majjstrenko
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров