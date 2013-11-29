Добрый день! Нашей компании требуются квалифицированные системные администраторы (2 человека) для работы в технической поддержки хостинг-компании. Основные требования к кандидату: - Высшее образование (техническое). - ...
Специалист Linux + Oracle
Искомые знания и опыт: Linux, Oracle.
Объект – программный комплекс.
Направления работ в рамках проекта (удаленно, возможны различные варианты сотрудничества):
- техническая поддержка;
- выполнение настроек и обновление;
- прочее (вопросы достаточно разноплановые).
В ответе по данной вакансии прошу обязательно указывать:
- компетенции в обозначенной сфере;
- формат занятости, в частности, когда находитесь на связи, сколько можете уделять времени проекту;
- пожелания по оплате (почасовая ставка).
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