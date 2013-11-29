Специалист Linux + Oracle

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки218 просмотров

Искомые знания и опыт: Linux, Oracle.

Объект – программный комплекс.

Направления работ в рамках проекта (удаленно, возможны различные варианты сотрудничества):

- техническая поддержка;

- выполнение настроек и обновление;

- прочее (вопросы достаточно разноплановые).

В ответе по данной вакансии прошу обязательно указывать:

- компетенции в обозначенной сфере;

- формат занятости, в частности, когда находитесь на связи, сколько можете уделять времени проекту;

- пожелания по оплате (почасовая ставка).

Linux
11 лет назад
alexeei
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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