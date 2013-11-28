Нужно настроить Kerio на сервере

Итак имеется сервер с двумя картами

LAN

WAN

на WAN приходит 5 и более белых IP как Pv4 так и Pv6

С одного IP раздается интернет на LAN

Остальные надо преобразить в прокси сервера для LAN

Вот такая вот задача

Пишите сразу в скайп

Спасибо