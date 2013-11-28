Нужно настроить Kerio на сервере

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка135 просмотров

Итак имеется сервер с двумя картами

LAN

WAN

на WAN приходит 5 и более белых IP как Pv4 так и Pv6

С одного IP раздается интернет на LAN

Остальные надо преобразить в прокси сервера для LAN

Вот такая вот задача

Пишите сразу в скайп

Спасибо

11 лет назад
l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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