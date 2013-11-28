Плохо работает сайт.

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Закрыт3 заявки158 просмотров

Не заходит в админку в Opencart 1.5.3.1

Уже такое было пару дней назад я вообще очканулся, а через час зашло.

Сайт глючит и фильтр начал плохо работать хоть и я ничего с сайтом не делал.

www.tie.com.ua

Opencart
11 лет назад
vitaliilunko
Виталий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров