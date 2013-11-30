Настройка видео сервера

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Закрыт6 заявок171 просмотр

Что есть:

Проц 8 ядер, 72Гб оперативы , 2 диска по 3ТБ в RAID1.

задача:

оптимизировать раздачу видео контента для получения максимальной отдачи на этом оборудовании. Возможности оптимизации: програмные + железка.

вопросы:

какую приблизительную отдачу вы планируете получить на этом оборудовании ?

какие технологические подходы вы планируете использовать ?

Отвечать можете как в проэкт, так и в ЛС.

Оценивать квалификацию и опыт исполнителя буду на основе предоставленных ответов.

Спасибо

11 лет назад
kosmoprince
56 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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