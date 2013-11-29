Добрый день! Есть сайт, написанный на ASP.net + silverlite Необходимо перенести его с текущего сервера на новый, настроить его и запустить сайт. Сайт использует базу MySQL.
Настроить кодировку в базе данных MySQL
Здравствуйте.
На хостинге произошло обновление MySQL, PHP и Apache на новые версии.
После этого перестал отображаться контент на сайте.
При добавлении новой записи русскими буквами, заголовки на сайте не отображаются, английскими - все ок.
Соответственно в форме создания новой записи в полях-комбобоксах (данные из справочников) ничего не видно, а только позиции для выбора.
На уровне базы данных, в таблицах данные отображаются иероглифами.
Два скрина, один с урла, другой с админки.
Нужна Ваша помощь в решение этой проблемы.
Спасибо.
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