Настроить кодировку в базе данных MySQL

Здравствуйте.

На хостинге произошло обновление MySQL, PHP и Apache на новые версии.

После этого перестал отображаться контент на сайте.

При добавлении новой записи русскими буквами, заголовки на сайте не отображаются, английскими - все ок.

Соответственно в форме создания новой записи в полях-комбобоксах (данные из справочников) ничего не видно, а только позиции для выбора.

На уровне базы данных, в таблицах данные отображаются иероглифами.

Два скрина, один с урла, другой с админки.

Нужна Ваша помощь в решение этой проблемы.

Спасибо.