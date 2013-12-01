Настройка сервера.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт12 заявок140 просмотров

Centos 6.0

На сервер нужно поставить:

1)Веб-сервер

2)Mysql

3)phpmyadmin

4)Панельку ISP

5) nginx с 100% прозрачным проксированием

CentOSMySQLNginx
11 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров