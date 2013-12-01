Тюнинг сервера nginx на windows сервере

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок127 просмотров

Требуется максимально настроить сервер на nignx frontend, apache backend для магазина.

И протестировать на нагрузку.

ApacheNginx
11 лет назад
fobf
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров