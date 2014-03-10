Есть сайт - www.i-mash.ru Обнаружено очень большое время загрузки, а именно Time to First Byte. Нужно провести анализ, установить причины, обозначить мероприятия, которые нужно сделать для оптимизации работы. ...
Удаленный ассистент
Требуется ассистент для выполнения не сложной рутинной работы — составлять и размещать объявления, регистрировать аккаунты и т.д.
Частичная занятость примерно 4 часа в день.
Испытательный срок неделя(оплачиваемый).
Требования:
Возраст от 20 лет.
Обязательна возможность связи по скайпу.
Если владеете какими-то дополнительными навыками или знаниями — указывайте будет плюсом.
В заявке напишите несколько слов о себе.
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