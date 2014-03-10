Удаленный ассистент

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт40 заявок1124 просмотра

Требуется ассистент для выполнения не сложной рутинной работы — составлять и размещать объявления, регистрировать аккаунты и т.д.

Частичная занятость примерно 4 часа в день.

Испытательный срок неделя(оплачиваемый).

Требования:

Возраст от 20 лет.

Обязательна возможность связи по скайпу.

Если владеете какими-то дополнительными навыками или знаниями — указывайте будет плюсом.

В заявке напишите несколько слов о себе.

11 лет назад
zetand
Андрей 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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