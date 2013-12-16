Настройка VPS Windows

Арендовал VPS Windows Server 2008 вот тут http://www.ihc.ru/winvps.html , теперь его надо настроить

Что нужно сделать

1. Сделать группу пользователей которые могут делать все кроме удаления и установки программ + сделать папку на рабочем столе чтобы пользоваться омжно было только ей.

2. Сделать русский язык дефолтным для новых пользователей.

3. Установить какой либо веняемый антивирус с обновлениями на год.

4. Установить программы для всех пользователей без возможности обновления

а) Автокад не ниже 2010

Сделать бекап настроенного сервера - и показать как их откатывать.

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