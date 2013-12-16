Настройка VPS Windows

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Завершен2 заявки125 просмотров

Арендовал VPS Windows Server 2008 вот тут http://www.ihc.ru/winvps.html , теперь его надо настроить

Что нужно сделать

1. Сделать группу пользователей которые могут делать все кроме удаления и установки программ + сделать папку на рабочем столе чтобы пользоваться омжно было только ей.

2. Сделать русский язык дефолтным для новых пользователей.

3. Установить какой либо веняемый антивирус с обновлениями на год.

4. Установить программы для всех пользователей без возможности обновления

а) Автокад не ниже 2010

Сделать бекап настроенного сервера - и показать как их откатывать.

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AutoCAD
11 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Огромное спасибо. Мучились мучились с настройкой - оказался плохой и ограниченный хостинг Пришлось повторять процесс, уже на Хостинге подсказанном Виктором. Работой очень доволен. Сроки немного не те- но это косяк непостредственно хостеров, но никак не Виктора.
Спасибо за отличную работу !

Заявки фрилансеров

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад