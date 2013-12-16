Требуется ассистент для выполнения не сложной рутинной работы — составлять и размещать объявления, регистрировать аккаунты и т.д. Частичная занятость примерно 4 часа в день. Испытательный срок неделя(оплачиваемый). Требования: Возраст ...
Настройка VPS Windows
Арендовал VPS Windows Server 2008 вот тут http://www.ihc.ru/winvps.html , теперь его надо настроить
Что нужно сделать
1. Сделать группу пользователей которые могут делать все кроме удаления и установки программ + сделать папку на рабочем столе чтобы пользоваться омжно было только ей.
2. Сделать русский язык дефолтным для новых пользователей.
3. Установить какой либо веняемый антивирус с обновлениями на год.
4. Установить программы для всех пользователей без возможности обновления
а) Автокад не ниже 2010
Сделать бекап настроенного сервера - и показать как их откатывать.
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