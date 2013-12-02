Восстановление удаленных MySQL таблиц из ibdata1

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки123 просмотра

Здравствуйте.

По ошибке удалил базу данных.

Есть файлы:

ib_logfile0

ib_logfile1

ibdata1

Можно ли из них восстановить базу?

Пожалуйста помогите.

MySQL
11 лет назад
maxzink2
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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