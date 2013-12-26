Установить сайт на хост

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок158 просмотров

Сгорел старый хост, есть бэкап .Надо срочно установить сайт на хост cloubns.net . прикрутить имеющийся сертификат ССЛ.

11 лет назад
VICSH
Петр 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро и профессионально
адекватный заказчик, быстрая оплата рекомендую

Заявки фрилансеров

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад