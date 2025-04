Необходимо запустить сервер

Добрый день!

После maintenance проводимой службой тех. поддержки на сервере, сервер не запустился...

Прождал пару часов , написал в тех поддержку , на что получил ответ : "server stands in a busybox and can't boot" помочь ничем не можем, у вас рут вся настройка на вас. Поругался с ними , понял что бесполезно.

Сервер Hetzner

Нужно запустить сервер.

Прошу указать цену решения.