Необходимо запустить сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен4 заявки156 просмотров

Добрый день!

После maintenance проводимой службой тех. поддержки на сервере, сервер не запустился...

Прождал пару часов , написал в тех поддержку , на что получил ответ : "server stands in a busybox and can't boot" помочь ничем не можем, у вас рут вся настройка на вас. Поругался с ними , понял что бесполезно.

Сервер Hetzner

Нужно запустить сервер.

Прошу указать цену решения.

11 лет назад
tarken
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
11 лет назад
$25
1 день
Сергей отличный специалист и приятный в общении человек. Очень помог.В будущем мы будем обязательно сотрудничать. Рекомендую на все 100%
Все отлично, оплата моментально. рекомендую!

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
11 лет назад