Нужна помощь в настройке Zpanel на Win Server 2008

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка108 просмотров

(VPS) Windows Server 2008 установил Zpanel, перенес сайт, но что то не настроил в самой панели. Почта скриптов не отправляется. Нужна помощь в настройке.

11 лет назад
menstone
Михаил 
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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