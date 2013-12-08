Компьютерная помошь
Восстановление функций Админ панели и Аккаунта
Восстановление функций Админ панели и аккаунтов пользователей
Скрипт доски объявлений исходный код открыт.
При передачи скрипта были выявлены следующие ошибки:
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"АДМИН ПАНЕЛЬ"
1."РАССЫЛКА" (не работает полностью) Не приходит оповещение пользователя в личный кабинет на сайте, не на почту на imail.
2."СООБЩЕНИЯ" (не работает частично) Невозможен ответ на сообщения пользователей администратором. Старые сообщения не удаляются.
3."ПОЛЬЗОВАТЕЛИ" (не работает частично) Невозможно удалить пользователя ,не редактируется "Тип пользователя" (Пользователь,Модератор,Администратор)
4."РЕКЛАМА НА САЙТЕ" ( не работает частично) Добавляется только на страницу объявлений (Не отображается на вкладке меню на сайте)
5."ПЛАТЕЖИ" (не работает полностью) Невозможно удалить историю платежей.
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"АККАУНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ"
1."МОЙ ПРОФИЛЬ" (не работает полностью) Не возможность пользователя редактировать свои данные
2."МОЙ КОШЕЛЕК" (не работает частично) Не возможность пополнение баланса пользователя в автоматическом режиме через платежные системы(Вебмани,Робокасса,Интеркасса) Возможность пополнения присутствует в администратором в ручном режиме.Оплата проходит на сайте платежной системы ,а баланс не пополняется.
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САЙТ: http://demo01.ru.xsph.ru/
Оплата договорная на Ваше усмотрение, рассмотрю любые предложения.
Прошу Вас указывать сумму которую Вы хотите получить за проделанную работу
И приблизительные сроки исполнения
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