Донастройка сервера для видеохостинга

Имеется движок видеохостинга Kernel Video Sharing. Работал отлично.

После переезда на другой сервер возникли проблемы с загрузкой контента и импортом загруженного по ФТП видео в движок. Выдает и другие ошибки. Хотя транслирует видео нормально.

Необходимо устранить эти проблемы.

Плюс к этому, потом необходимо перенести на этот же сервер содержимое другого сервера. С привидением всего в рабочее состояние.

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