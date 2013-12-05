Донастройка сервера для видеохостинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок122 просмотра

Имеется движок видеохостинга Kernel Video Sharing. Работал отлично.

После переезда на другой сервер возникли проблемы с загрузкой контента и импортом загруженного по ФТП видео в движок. Выдает и другие ошибки. Хотя транслирует видео нормально.

Необходимо устранить эти проблемы.

Плюс к этому, потом необходимо перенести на этот же сервер содержимое другого сервера. С привидением всего в рабочее состояние.

! только для тех, кто знает тему

! только для чётких людей

11 лет назад
kviv
63 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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