Нужно изобрести Проверялку Ошибок Диска.cmd

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка103 просмотра

ПроверялкаОшибокДиска.cmd запускается и проверяет журнал событий "Система"

Если за сегодня или вчера было событие ntfs, fdisk - то сообщает "Ешь вашу мать! fdisk - 5 ругалок!" и ждет реакции пользователя.

Если всё тихо и хорошо - молча закрывается.

Цель: Windows XP. Windows 7 - так же хорошо будет.

11 лет назад
sevganov
Биндер 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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