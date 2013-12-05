Нужно изобрести Проверялку Ошибок Диска.cmd

ПроверялкаОшибокДиска.cmd запускается и проверяет журнал событий "Система"

Если за сегодня или вчера было событие ntfs, fdisk - то сообщает "Ешь вашу мать! fdisk - 5 ругалок!" и ждет реакции пользователя.

Если всё тихо и хорошо - молча закрывается.

Цель: Windows XP. Windows 7 - так же хорошо будет.