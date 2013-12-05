Требуется ассистент для выполнения не сложной рутинной работы — составлять и размещать объявления, регистрировать аккаунты и т.д. Частичная занятость примерно 4 часа в день. Испытательный срок неделя(оплачиваемый). Требования: Возраст ...
Нужно изобрести Проверялку Ошибок Диска.cmd
ПроверялкаОшибокДиска.cmd запускается и проверяет журнал событий "Система"
Если за сегодня или вчера было событие ntfs, fdisk - то сообщает "Ешь вашу мать! fdisk - 5 ругалок!" и ждет реакции пользователя.
Если всё тихо и хорошо - молча закрывается.
Цель: Windows XP. Windows 7 - так же хорошо будет.
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