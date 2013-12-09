Нужна помощь в настройке виртуального сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок139 просмотров

Нужна помощь в настройке виртуального сервера, с объяснением что и почему делается.

Общение голосом по скайпу.

11 лет назад
dad113
Андрей 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

falcon3310
Грешников 
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель, рекомендую!
Было приятно работать с заказчиком. Четко поставленное задание, человек знает что хочет увидеть в конечном результате. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

falcon3310
Грешников 
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад