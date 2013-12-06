Требуется настроить поддержку IPv6 для парковки к нему доменных имен. Сейчас используется в связке ISPmanager + DNSmanager И после объяснить как вы это сделали. P.S. У меня оказалось все правильно ...
Натройка Ubuntu-компьютера
Имеется персональный компьютер.
На нём установлена ОС Ubuntu (какая-то последняя)
32 GB RAM, 2 CPU по 12 cores каждый
диски
Требуется решить следующие задачи:
1. Устранить зацикливание в процессе загрузки - пишет что-то вроде "Find DHCP…" и крутит слеши пока не нажать Esc - после этого загружается
2. Спонтанные перегрузки. Работает и внезапно перегружается. Без всяких симптомов. Иногда работает 3-4-5 дней, а иногда каждые 15 минут - перегрузка. Это самое главное.
3. Подобрать, установить и настроить видеоускоритель (должен быть доступен в системе как GPU)
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