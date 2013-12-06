Натройка Ubuntu-компьютера

Имеется персональный компьютер.

На нём установлена ОС Ubuntu (какая-то последняя)

32 GB RAM, 2 CPU по 12 cores каждый

диски

Требуется решить следующие задачи:

1. Устранить зацикливание в процессе загрузки - пишет что-то вроде "Find DHCP…" и крутит слеши пока не нажать Esc - после этого загружается

2. Спонтанные перегрузки. Работает и внезапно перегружается. Без всяких симптомов. Иногда работает 3-4-5 дней, а иногда каждые 15 минут - перегрузка. Это самое главное.

3. Подобрать, установить и настроить видеоускоритель (должен быть доступен в системе как GPU)