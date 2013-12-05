Настройка поддержки IPv6 для доменных имен

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Закрыт3 заявки132 просмотра

Требуется настроить поддержку IPv6 для парковки к нему доменных имен.

Сейчас используется в связке ISPmanager + DNSmanager

И после объяснить как вы это сделали.

P.S. У меня оказалось все правильно настроено было, просто мой провайдер не поддерживает IPv6

ISPmanager
11 лет назад
XboxPro
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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