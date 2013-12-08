Восстановление функций Админ панели и аккаунтов пользователей Скрипт доски объявлений исходный код открыт. При передачи скрипта были выявлены следующие ошибки: ========================================================================== "АДМИН ПАНЕЛЬ" 1."РАССЫЛКА" (не работает полностью) Не приходит оповещение ...
Установка бесплатного аналога exchange на Centos
Исходные данные
- сервер Centos (Elastix и Asterisk);
- 7 компьютеров с Outlook;
- почта на собственном домене (arshin.pro), припаркованная на Яндексе;
- выделенный ip.
Требуется:
1. Установить бесплатный аналог Microsoft Exchange (может sogo, openchange или другой) на centos-сервер.
2. Cервер должен выполнять следующие функции:
1) возможность регистрации не менее 15 аккаунтов пользователей;
2) скачивание писем по протоколу IMAP с яндекс-почты (на яндексе настроена почта для собственного домена @arshin.pro), отправка писем;
3) синхронизация календарей и задач пользователей;
4) общая адресная книга;
5) веб-интерфейс для доступа из интернета к вышеуказанным функциям;
6) возможность подлечиться к серверу с устройства на Android.
3. Настроить на одном компьютере Outlook. Задокументировать такую настройку.
4. Outlook должен выполнять следующие функции:
1) почта;
2) синхронизируемые календари и задачи;
3) общая адресная книга;
5. Outlook должен выполнять следующие функции:
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