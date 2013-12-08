Установка бесплатного аналога exchange на Centos

Исходные данные

- сервер Centos (Elastix и Asterisk);

- 7 компьютеров с Outlook;

- почта на собственном домене (arshin.pro), припаркованная на Яндексе;

- выделенный ip.

Требуется:

1. Установить бесплатный аналог Microsoft Exchange (может sogo, openchange или другой) на centos-сервер.

2. Cервер должен выполнять следующие функции:

1) возможность регистрации не менее 15 аккаунтов пользователей;

2) скачивание писем по протоколу IMAP с яндекс-почты (на яндексе настроена почта для собственного домена @arshin.pro), отправка писем;

3) синхронизация календарей и задач пользователей;

4) общая адресная книга;

5) веб-интерфейс для доступа из интернета к вышеуказанным функциям;

6) возможность подлечиться к серверу с устройства на Android.

3. Настроить на одном компьютере Outlook. Задокументировать такую настройку.

4. Outlook должен выполнять следующие функции:

1) почта;

2) синхронизируемые календари и задачи;

3) общая адресная книга;

5. Outlook должен выполнять следующие функции: